Перетянуть шаблон на новую джумлу или на WP

Есть сайт http://annamodlo.com.ua/

На него лезут вирусы из-за старой версии джумлы.

Проблема в том что дизайн при обновлении искажается.

Что я хочу:

1 вариант подправить ошибки, так чтоб можно было обновить джумлу и делать это дальше

2 вариант полностью перетащить сайт на WP Важно сохранение урлов! (я понимаю что это будет дороже)

Жду Ваши размышления, цены и пожелания.