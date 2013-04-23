Перетянуть шаблон на новую джумлу или на WP

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Закрыт7 заявок170 просмотров

Есть сайт http://annamodlo.com.ua/

На него лезут вирусы из-за старой версии джумлы.

Проблема в том что дизайн при обновлении искажается.

Что я хочу:

1 вариант подправить ошибки, так чтоб можно было обновить джумлу и делать это дальше

2 вариант полностью перетащить сайт на WP Важно сохранение урлов! (я понимаю что это будет дороже)

Жду Ваши размышления, цены и пожелания.

JoomlaWordPress
12 лет назад
AnnaMod
Анна 
51 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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