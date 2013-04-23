1)Есть четыре страницы с хроноформами заказа (две на русском, две на английском): http://arkmessage.com/ru/svyazatsya-s-nami/zakazat..., http://arkmessage.com/en/contacts/zakazat.html, http://arkmessage.com/en/contacts/form.html, http://arkmessage.com/en/contacts/form.html. Нужен экспорт данных в онпеевскую форму: https://secure.onpay.ru/pay/arkmessage_com?f=7 + Изменить валюту с RUR на USD. 2) ...
Перетянуть шаблон на новую джумлу или на WP
Есть сайт http://annamodlo.com.ua/
На него лезут вирусы из-за старой версии джумлы.
Проблема в том что дизайн при обновлении искажается.
Что я хочу:
1 вариант подправить ошибки, так чтоб можно было обновить джумлу и делать это дальше
2 вариант полностью перетащить сайт на WP Важно сохранение урлов! (я понимаю что это будет дороже)
Жду Ваши размышления, цены и пожелания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Добрый день! Нужно в почти готовый проект реализованный на netcat внести правки и доделать его. Поправить в дизайне 1) убрать картинка в названии меню, 2) сменить шрифт у меню, поправить крособраузерность, прикрепить вывод ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtuemart, а именно: 1. Перевести надпись Back to: (Вернуться).С 2. Перевести надпись Shoper Information при вводе данных покупателя. 3. Убрать надпись Info: сообщение отправлено (после оформления ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать открытие рекламного баннера на flash через яваскрипт.Закрыт12 лет назад
Изменить плагин Мингл форум. Добавить возможность пользователям оставлять отзывы друг о друге и ставить рейтинговые баллы, добавить в текстовый редактор картинки всей колоды игральных карт, и при создании темы несколько форм. Т.е. чтобы пользователь вводил ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Если Вас интересует проект и Вы можете обеспечить результат, пожалуйста сообщите (все пункты обязательны): 1. Стоимость работы 2. Срок выполнения работы 3. Описание своего опыта разработки под Sharepoint, перечисление выполненных проектов (или ...Закрыт12 лет назад
- $250
На движке OpenCart нужно собрать интернет-магазин: 1. Установить и настроить шаблон (возможно верстка шаблона) 2. Установить модули фильтров, доставки, отзывов, и др.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую. По сути нужна консультация. Не могу разобраться как на кохане реализовать эти функции(Выгрузка из базы и добавление в неё). ICQ 379736615Закрыт12 лет назад
Добрый вечер. Нужно написать бота, который бы эмулировал действия человека, а именно движение мыши, другие активные действия (пролистывание, выделение), проигрывал бы флеш, javascript и сохранял бы cookie. Если у вас есть опыт написания ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад