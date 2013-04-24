Срочный проект

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка204 просмотра

1)Есть четыре страницы с хроноформами заказа (две на русском, две на английском): http://arkmessage.com/ru/svyazatsya-s-nami/zakazat..., http://arkmessage.com/en/contacts/zakazat.html, http://arkmessage.com/en/contacts/form.html, http://arkmessage.com/en/contacts/form.html. Нужен экспорт данных в онпеевскую форму: https://secure.onpay.ru/pay/arkmessage_com?f=7 + Изменить валюту с RUR на USD.

2) В хроноформе с пиксельной рекламой сделать, чтоб в полях, где введите число кратное 10, вводилось только кратное 10, а в англоязычном варианте «выберите файл» и «файл не выбран» отображались на английском.

12 лет назад
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

fomin1389
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично поработали, отличное сотрудничество

Заявки фрилансеров

fomin1389
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад