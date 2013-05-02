Есть сайт http://annamodlo.com.ua/ На него лезут вирусы из-за старой версии джумлы. Проблема в том что дизайн при обновлении искажается. Что я хочу: 1 вариант подправить ошибки, так чтоб можно было обновить ...
Изменения в сайте на CodeIgniter
Требуется сделать след. изменения на сайт www.beermania.md сделанном на CodeIgniter:
1. От центровать ряд обоих слайдеров смещен влево.
2. При нажатии всё пиво/вся вода, не должны появлятся страны пустые.
3. Та же история, что в 2м пункте в прайсе - пустые страны не нужно отображать.
4. Фоновая картинка должна "резинится" под размер экрана.
5. При переходе с бренда на Заказать, должна открыться позиция которая была выбрана.
8. Перетаскивание в слайдерах переделать.
9. Скрытие после нажатия акции/новости, до след. входа человека на сайт. Т.е. чтобы не выскакивала ему на каждой странице.
10. Сделать страницу акций/новостей, тз для неё есть.
11. Кнопки "поделится" на страницах товаров и новостей/акций.
12. Переходы на страницы всех брендов, со страницы Всей воды/Всего пива.
Задание слегка сумбурное, в спешке делал задание, есть всё детально и при работе опишу что к чему.
Сейчас мне нужна цена и срок.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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