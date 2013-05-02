Изменения в сайте на CodeIgniter

Требуется сделать след. изменения на сайт www.beermania.md сделанном на CodeIgniter:

1. От центровать ряд обоих слайдеров смещен влево.

2. При нажатии всё пиво/вся вода, не должны появлятся страны пустые.

3. Та же история, что в 2м пункте в прайсе - пустые страны не нужно отображать.

4. Фоновая картинка должна "резинится" под размер экрана.

5. При переходе с бренда на Заказать, должна открыться позиция которая была выбрана.

8. Перетаскивание в слайдерах переделать.

9. Скрытие после нажатия акции/новости, до след. входа человека на сайт. Т.е. чтобы не выскакивала ему на каждой странице.

10. Сделать страницу акций/новостей, тз для неё есть.

11. Кнопки "поделится" на страницах товаров и новостей/акций.

12. Переходы на страницы всех брендов, со страницы Всей воды/Всего пива.

Задание слегка сумбурное, в спешке делал задание, есть всё детально и при работе опишу что к чему.

Сейчас мне нужна цена и срок.

Спасибо!