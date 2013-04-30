Подкорректировать изображения в списке товаров

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки143 просмотра

Имеется магазин на Joomshopping. В списке категории товаров магазина для каждого товара настроено отображение трех фото из прикрепленных к нему. При наведении на фото настроено отображение их увеличенных версий под строкой товара.

Требуется внести следующие изменения:

1) изменить размеры выводимого выводимого при наведении на фото №3 изображения

2) если товар списка находится внизу области просмотра, вывод при наведении должен происходить над строкой товара

В заявках обязательно указывайте стомость выполнения данной работы.

12 лет назад
Joomlao
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Василий отлично выполнил работу, четко по ТЗ, также проявил инициативу и предложил резонные корректировки. Результатом довольны, благодарим и рекомендуем.

Заявки фрилансеров

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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