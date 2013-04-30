Подкорректировать изображения в списке товаров

Имеется магазин на Joomshopping. В списке категории товаров магазина для каждого товара настроено отображение трех фото из прикрепленных к нему. При наведении на фото настроено отображение их увеличенных версий под строкой товара.

Требуется внести следующие изменения:

1) изменить размеры выводимого выводимого при наведении на фото №3 изображения

2) если товар списка находится внизу области просмотра, вывод при наведении должен происходить над строкой товара

В заявках обязательно указывайте стомость выполнения данной работы.