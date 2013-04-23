Сгенерировать XML для Яндекс.Маркета

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

Есть интернет-магазин.

Нужно сгенерировать XML файл для Яндекс.Маркета

Точнее написать скрипт, который будет формировать XML файл

Структура каталога товаров:

- слоны

-- слон синий

-- слон красный

-- слон фиолетовый

- деревья

-- дуб

-- ясень

-- берёза

База товаров в MYSQL

укажите приблизительную цену и примерные сроки, потом будем детальнее разговаривать

MySQL
12 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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