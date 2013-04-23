техзадание и дамп структуры базы в приложении.
3D-комната для демонстрации фотообоев
Необходимо реализовать вот такую вещь — http://fotostar.kiev.ua/room
на avascript без флэш.
Толко у нас будет 3 вкладки:
обрезка фото, интерьер, форма заказа
ТЗ при переписке
Интересует стоимость и сроки?
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