3D-комната для демонстрации фотообоев

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Необходимо реализовать вот такую вещь — http://fotostar.kiev.ua/room

на avascript без флэш.

Толко у нас будет 3 вкладки:

обрезка фото, интерьер, форма заказа

ТЗ при переписке

Интересует стоимость и сроки?

12 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров