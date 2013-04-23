Необходимо создать скрипт поиска по колонке excel файла. Добавить процентную наценку на исходную цену товара. Вставить форму поиска в готовый html файл.
Поиск для сайта на Zend Framework 1
Требуется внедрить на сайт поле "Поиск". Поиск должен выдавать релевантные результаты. Сайт написан на Zend Framework 1.
Заявки фрилансеров
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