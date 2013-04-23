Отредактировать шаблон

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок135 просмотров

Хочу создать не болшой сайт с 4, 5 страниц . Шаблон имеется. Основная задача/презентация продукта.

Необходимо переделать шаблон по собственные нужды-руссифицироцват шрифт, заполнит| нужной информацией.

Хостинг .

12 лет назад
VS1982
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров