Скрипт отслеживания позиций контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Принцип работы: каждые 20 минут скрипт проверяет в поисковой выдаче опубликованы-ли определенные объявления по определенным ключевым словам в Яндекс Директ и Гугл Эдвордс. И фиксирует на каких позициях они стоят. Сохраняет и выводит статистику в процентах – сколько процентов от времени объявление стояло на какой позиции или не стояло вообще.

Все ответы строго в проект. Перед уточнениями тз ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите ориентировочную цену и сроки.

12 лет назад
szk87
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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