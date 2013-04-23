Скрипт отслеживания позиций контекстной рекламы

Принцип работы: каждые 20 минут скрипт проверяет в поисковой выдаче опубликованы-ли определенные объявления по определенным ключевым словам в Яндекс Директ и Гугл Эдвордс. И фиксирует на каких позициях они стоят. Сохраняет и выводит статистику в процентах – сколько процентов от времени объявление стояло на какой позиции или не стояло вообще.

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