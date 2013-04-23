Здравствуйте! Нужен спец по Вамшопу, магазин практически готов -надо прикрутить калькулятор доставки www.edost.ru к магазину на Вамшопе.
Определение браузера и ОС по useragent
Необходимо написать php-функцию, которая парсит USERAGENT и выдает название ОС и браузера, с версией и наименованием иконки.
Вызов функции такой: parseAgent($useragentstring);
На выходе массив:
array(
"os" => "Windows 7", (если iOS, то в формат такой "iOS 5.1 (iPhone)", т.е. писать версию и в скобочках устройство)
"osicon" => "windows" // windows,linux,macos,ios,android,none (none - если ОС определить не удалось или её нет в этом наборе)
"browser" => "Firefox 20.1",
"browsericon" => "firefox" // chrome,opera,firefox,ie,yandex,safari,none (none - если браузер определить не удалось или его нет в этом наборе)
)
Есть готовые функции, но не все корректно определяют, некоторые есть устаревшие. Возможно нужно собрать из нескольких одну.
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