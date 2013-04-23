Определение браузера и ОС по useragent

Необходимо написать php-функцию, которая парсит USERAGENT и выдает название ОС и браузера, с версией и наименованием иконки.

Вызов функции такой: parseAgent($useragentstring);

На выходе массив:

array(

"os" => "Windows 7", (если iOS, то в формат такой "iOS 5.1 (iPhone)", т.е. писать версию и в скобочках устройство)

"osicon" => "windows" // windows,linux,macos,ios,android,none (none - если ОС определить не удалось или её нет в этом наборе)

"browser" => "Firefox 20.1",

"browsericon" => "firefox" // chrome,opera,firefox,ie,yandex,safari,none (none - если браузер определить не удалось или его нет в этом наборе)

)

Есть готовые функции, но не все корректно определяют, некоторые есть устаревшие. Возможно нужно собрать из нескольких одну.