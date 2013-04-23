Установить калькулятор доставки Почты РФ - Vamshop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Здравствуйте!

Нужен спец по Вамшопу, магазин практически готов -надо прикрутить калькулятор доставки www.edost.ru к магазину на Вамшопе.

12 лет назад
serg1254
Сергей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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