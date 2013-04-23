Проверить сайт

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Закрытнет заявок151 просмотр

Добрый день. Уважаемые спецы, стоит простая задача, хакнуть сайт. Не чужой мой. Естественно, что докажу что сайт мой. За найденные уязвимости плачу! За каждую уязвимость от 300 деревянных рублей. Плачу только за уникальные, только за реальные уязвимости, которые сможете доказать на примере.

Спасибо!

12 лет назад
WBSM
Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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