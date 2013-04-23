Исправить ошибки на сайте (CodeIgniter)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Имеется сайт на CodeIgniter.

При наполнении сайта по крону, выдает ошибку :

Cannot store video entry

Sleep 3 sec.

Parse url: http://domain.com/id/273134

Store file entry to database

Sleep 2 sec.

CodeIgniter
12 лет назад
naminger
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров