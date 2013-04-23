Исправить ошибки на сайте (CodeIgniter)

Добрый день. Уважаемые спецы, стоит простая задача, хакнуть сайт. Не чужой мой. Естественно, что докажу что сайт мой. За найденные уязвимости плачу! За каждую уязвимость от 300 деревянных рублей. Плачу только за уникальные, только за ...