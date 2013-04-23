Здравствуйте! Нужен спец по Вамшопу, магазин практически готов -надо прикрутить калькулятор доставки www.edost.ru к магазину на Вамшопе.
Исправить ошибки на сайте (CodeIgniter)
Имеется сайт на CodeIgniter.
При наполнении сайта по крону, выдает ошибку :
Cannot store video entry
Sleep 3 sec.
Parse url: http://domain.com/id/273134
Store file entry to database
Sleep 2 sec.
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