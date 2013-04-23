Скрипт для генерации файлов по шаблону

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

Здравствуйте.

Нужен скрипт который будет генерировать txt файлы по шаблону с макросами и сохранять их в указанную папку.

+Прокси

+парсинг некоторых сайтов

Срок: 2 недели

Тз присутствует

12 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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