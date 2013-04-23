Здравствуйте! Нужен спец по Вамшопу, магазин практически готов -надо прикрутить калькулятор доставки www.edost.ru к магазину на Вамшопе.
Нужно написать калькулятор
Здравствуйте!
Калькулятор должен рассчитывать стоимость услуг по перевозке грузов. Примеры http://www.dellin.ru/calculator/#calculateResult, http://www.attenta.ru/tariff/doc.php?ID=259
Отправка груза по базовым ставкам, которые можно применить для калькулятора, сейчас осуществляется из Москвы и Спб
Клиент вносит весовые и объемные характеристики груза
1. Вес партии*
2. Объем партии*
3. Длина-ширина-высота самого большого места
4. Вес самого тяжелого места
5. Количество мест
6. Город отправления (Москва или Спб)
7. Город назначения
8. Выбирает 1 из 4-х видов услуг дверь-дверь, дверь-терминал, терминал-терминал, терминал-дверь. Тут важная особенность, только в 16 городах (где есть наши представительства) мы можем доставить до нашего терминала, в остальных городах мы доставляем только до двери получателя.
9. Дополнительные услуги:
Жесткая упаковка, возврат документов, страхование грузов, ПРР при загрузке, ПРР при заборе, ПРР при доставке. Если они есть, то стоимость меняется
В формате Excel существует тарифные базы:
По каждой услуге их 2 оплата за вес, оплата за объем. Итого 16 таблиц (москва и Спб и 4 услуги в каждом) + 2 таблицы по доп. услугам (для Москвы и Спб) . В случае, если плотность отправки более 230кг/м3, расчет ведется за вес (табл 1); в случае если плотность менее 230кг/м3 то за объем (табл 2).
Также каждая тарифная таблица состоит из колонок с градацией цены в зависимости от веса, или объема отправки. Чем больше вес партии, тем меньше цена.
В случае, если длина одного грузового места превышают 3 м, или ширина 1,6м, или высота 1,8м, или вес превышает 500 кг., стоимость отправки всей партии умножается на к=1,2.
Хотел еще уточнить момент, что будет в сумме 18 таблиц, которые надо парсить и нужно их из xls файла загружать в БД, а далее считывать базу данных при загрузке счетчика. И в поле «город» должны появляться разные города в зависимости от типа посылки «дверь-дверь» «терминал-дверь» …
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