Нужно написать калькулятор

Здравствуйте!

Калькулятор должен рассчитывать стоимость услуг по перевозке грузов. Примеры http://www.dellin.ru/calculator/#calculateResult, http://www.attenta.ru/tariff/doc.php?ID=259

Отправка груза по базовым ставкам, которые можно применить для калькулятора, сейчас осуществляется из Москвы и Спб

Клиент вносит весовые и объемные характеристики груза

1. Вес партии*

2. Объем партии*

3. Длина-ширина-высота самого большого места

4. Вес самого тяжелого места

5. Количество мест

6. Город отправления (Москва или Спб)

7. Город назначения

8. Выбирает 1 из 4-х видов услуг дверь-дверь, дверь-терминал, терминал-терминал, терминал-дверь. Тут важная особенность, только в 16 городах (где есть наши представительства) мы можем доставить до нашего терминала, в остальных городах мы доставляем только до двери получателя.

9. Дополнительные услуги:

Жесткая упаковка, возврат документов, страхование грузов, ПРР при загрузке, ПРР при заборе, ПРР при доставке. Если они есть, то стоимость меняется

В формате Excel существует тарифные базы:

По каждой услуге их 2 оплата за вес, оплата за объем. Итого 16 таблиц (москва и Спб и 4 услуги в каждом) + 2 таблицы по доп. услугам (для Москвы и Спб) . В случае, если плотность отправки более 230кг/м3, расчет ведется за вес (табл 1); в случае если плотность менее 230кг/м3 то за объем (табл 2).

Также каждая тарифная таблица состоит из колонок с градацией цены в зависимости от веса, или объема отправки. Чем больше вес партии, тем меньше цена.

В случае, если длина одного грузового места превышают 3 м, или ширина 1,6м, или высота 1,8м, или вес превышает 500 кг., стоимость отправки всей партии умножается на к=1,2.

Хотел еще уточнить момент, что будет в сумме 18 таблиц, которые надо парсить и нужно их из xls файла загружать в БД, а далее считывать базу данных при загрузке счетчика. И в поле «город» должны появляться разные города в зависимости от типа посылки «дверь-дверь» «терминал-дверь» …