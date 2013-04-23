Сделать кнопки "Класс" и "Нравится" на сайте

Здравствуйте, уважаемые колеги!

На сайте http://toplivo30.com/ в футере я разместил кнопки КЛАСС и НРАВИТСЯ социальных сетей.

Такое впечатление, что работает только кнопка НРАВИТСЯ от фейсбука, а остальные кнопки не работают, потому что не увеличивается их счетчик.

Хотя я использовал стандартную вставку этих кнопок на сайт.

Нужно проверить, работают эти кнопки или нет, и если НЕ работают, то сделать, чтобы заработали!