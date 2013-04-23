Нужен спец по NetCat интересует стоимость и срок.
Сделать кнопки "Класс" и "Нравится" на сайте
Здравствуйте, уважаемые колеги!
На сайте http://toplivo30.com/ в футере я разместил кнопки КЛАСС и НРАВИТСЯ социальных сетей.
Такое впечатление, что работает только кнопка НРАВИТСЯ от фейсбука, а остальные кнопки не работают, потому что не увеличивается их счетчик.
Хотя я использовал стандартную вставку этих кнопок на сайт.
Нужно проверить, работают эти кнопки или нет, и если НЕ работают, то сделать, чтобы заработали!
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