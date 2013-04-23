Перенести простой сайт на CMS Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок187 просмотров

ТЗ во вложении. На все вопросы всем отвечу.

На "Сделаю", "Пишите" и т.п. не отвечаю. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНЫ.

Предоплата: только WMR на персональный аттестат или карту любого банка, если Ваша фамилия на Фри-ланс.ру совпадает с реквизитами. Любой другой предоплаты нет.

Joomla
12 лет назад
ivp
42 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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