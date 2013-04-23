Задача для специалиста по Kernel Video Sharing

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Для работ по перестроению движка Kernel Video Sharing под нужды сайта, требуется хорошо знакомый с данным движком PHP специалист.

основные функции которые нужны:

Добавление разнообразных параметров для загружаемых роликов.

Программирование возможности состязаний между парами роликов (битвы).

Интеграция платежных систем.

Необходимо будет дополнить функционал в соответствии с техзаданием.

PHP
12 лет назад
megalow
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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