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Создание постоянных url для групп товаров Webasyst
Для каждой категории и разделов товаров сайта создать посадочные страницы с постоянным url. Перечень признаков категорий и разделов: https://www.dropbox.com/s/hdks9awaozxosl8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20-%20parket-ideal.ru.doc
Пример:
Для категории http://www.parket-ideal.ru/parketnaya_doska/
• Производители (постоянный url уже есть)
- Alloro (страница «Паркетная доска Aloro»)
- Alpenholz
- …
• Порода дерева («значение» для нового постоянного url)
- Дуб (страница «Паркетная доска Дуб»)
- Бук
• Количество полос («значение» для нового постоянного url)
- Однополосная (страница «Паркетная доска однополосная»)
- Двухполосная
• Цена («диапазон» для нового постоянного url)
- * шаг 500 р от самой низкой цены, шаг начинается с числа кратного 500 (страница «Паркетная доска стоимостью до 500 руб»)
Ссылки на разделы новых страниц с постоянным url должны выводиться в левой колонке замещая ссылки категорий, ссылки подразделов выводятся справа в зоне контента между h1 и контентом , при условии просмотра страницы раздела. Справа от ссылок разделов в скобках вывести число элементов объединенных признаком имеющихся в бд. Например «Дуб (234)».
На каждой посадочной странице (категория, раздел, подраздел) разместить блок под сео текст. Сео текст выводится сразу под h1.
Примерный образец вывод ссылок в левой колонке и зоны контента: www.mr-parkett.ru/pd/
Блок ссылок на разделы и подразделы в левой колонке должен быть дополнен функцией отбора товаров по набору параметров отмеченных чекбоксом. Сейчас справа на сайте есть блок фильтр «Выбор по характеристикам» (http://www.parket-ideal.ru/parketnaya_doska/), его надо удалить, а его функции привязать на выбор параметров из левой колонки. Внешний вид формы в колонке: чекбокс + ссылка на постоянный url + внизу кнопка "подобрать по параметрам". После выбора различных параметров и нажатия кнопки пользователь получает страницу формата "search".
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