Для работ по перестроению движка Kernel Video Sharing под нужды сайта, требуется хорошо знакомый с данным движком PHP специалист. основные функции которые нужны: Добавление разнообразных параметров для загружаемых роликов. Программирование возможности состязаний ...
Поднять сайт
Поднять сайт http://автодиспетчер.рф , еще вчера все работало прекрасно а сегодня что то рухнуло, выплевывает 504 Gateway Time-out
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