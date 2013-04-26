Поднять сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок222 просмотра

Поднять сайт http://автодиспетчер.рф , еще вчера все работало прекрасно а сегодня что то рухнуло, выплевывает 504 Gateway Time-out

12 лет назад
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад
$10
1 день
Проблема решена быстро четко, претензий нет.
Все ок, впечатления положительные, сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад