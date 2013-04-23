Доработать интернет-магазин на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

сайт www.221v.ru

требуется провести доработку функционала и переверстать в соответствии с ТЗ.

Жду предложений по цене и срокам.

Оплата безопасная сделка.

12 лет назад
indeez_crow
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров