Необходима русификация шаблона Joomla
Правки по копии сайта (замена текста)
Есть копия китайского сайта под русский, нужно убрать лишнюю инфу скриптом или регулярными выражениями в NotePad(например)
нужно сделать для всех страниц сайта(массово)
Список работ во вложении
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