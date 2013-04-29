Правки по копии сайта (замена текста)

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Завершен3 заявки157 просмотров

Есть копия китайского сайта под русский, нужно убрать лишнюю инфу скриптом или регулярными выражениями в NotePad(например)

нужно сделать для всех страниц сайта(массово)

Список работ во вложении

12 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов(-1)
12 лет назад
$20
1 день
Алексей старается и всегда доводит работу до конца, сроки соблюдены. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов(-1)
12 лет назад