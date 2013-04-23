opt-posuda.ru не отправляет письма, не регистрирует и не вывод модуль "спросить о товаре" Сначала посмотрите ошибки на сайте, потом пишите. срок сегодня!!!
Перенести сайт с Ucoz на ВордПресс
Здравствуйте!
Есть сайт на Ucoz. Дизайн, структуру и функционал нужно перенести на Вордпресс.
Ваши стоимость, сроки и примеры работ.
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