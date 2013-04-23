Перенести сайт с Ucoz на ВордПресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Здравствуйте!

Есть сайт на Ucoz. Дизайн, структуру и функционал нужно перенести на Вордпресс.

Ваши стоимость, сроки и примеры работ.

WordPress
12 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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