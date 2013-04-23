Необходимо перенести 5 сайтов на другой хостинг, включая сайт на флэше.

Панель работает косячно, у кого-то открывается, у кого-то нет.

Сделали дампы, но по некоторым сайтам, они косячно скачиваются.

Нет времени заниматься выяснением нюансов. Нужен челвоек, который от моего имени разберётся с хостерами и перенесёт сайты.

Сегодня.