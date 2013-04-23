Доработка сайта на Kohana Framework

Имеется интернет-магазин на самописном движке (PHP+ MySQL). Код движка основан на Kohana Framework 3.0.

Требуется программист, готовый на регулярной основе выполнять различные доработки по этому сайту.

От исполнителя требуется:

1) Готовность работать с чужим кодом

2) Способность обозначать реальные сроки и затем их соблюдать.

Любителей разработать сайты под ключ на Друпале итд просьба не беспокоить.