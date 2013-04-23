Починить скролл для мобильных устройств на HTML5

Есть такая HTML страница

http://techimg.com/tasks/fb_source/tabs.html

Проблема заключается в том, что скролл (горизонтальный и вертикальный) на iPhone отрабатывается не плавно. Хотелось бы достичь качества скролла как на app store on iPhone.

По всей видимости была неправильно использована эта jQuery библиотека http://cubiq.org/dropbox/iscroll4/examples/simple/

Задача состоит в тои, чтобы починить скроллинг, чтобы работал как на странице примера для iscroll4