Разработка корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок127 просмотров

Интересует написание сайта. Особенность, флеш анимация и не стандартный дизайн. Выбор движка на ваше усмотрение. Ждем ваших предложений по движку срокам и бюджету. Дизайн и флеш анимация готовы, ТЗ в прикрепленном файле.

12 лет назад
lamadodge
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров