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Привести в порядок сайт (WP) и сделать доработки
Добрый времени суток, уважаемые специалисты
Задача такова: Необходимо привести в порядок веб сайт (wordpress) и сделать некоторые доработки.
На вопрос о конкретных задачах ответов нет. Почему? Потому-что мы не программисты.
Мы и посетители видим не корректно работающий сайт. Регулярные сбои в работе и во многих функциях. Самостоятельно сделать анализ на выявление ошибок мы не способны. Мы заказчики.
Нам необходимы специалисты, которые могут быть обязательными и готовы нести ответственность за невыполнение условий сделки.
Предлагаем работу по следующей схеме: Речи об оплате "вперед" быть не может. Только на условиях полноценного договора, в котором четко отражаются обязательства обеих сторон. По которому на заказчика налагаются штрафные санкции за отсутствие своевременной оплаты. По которому исполнитель выплачивает неустойку за работу выполненную не качественно, либо не своевременно.
Таким образом, те у кого внезапно ломаются мониторы, отключают воду и они вынуждены уехать к бабушке в деревню, отключают интернет...на 5 дней и прочие "уважительные" причины - не будем отнимать время друг у друга.
Также, тех кого возмущает пункт об ответственности и штрафные санкции за срыв сроков, может не отвлекаться на наше предложение. На начальном этапе Вы берете на себя ответственность. Люди строят определенные планы под эти сроки. Несут издержки и берут на себя обязательство перед третьей стороной. А потом Вы заявляете: "Не хотите - не платите!!!" Нет, уж дружок. Ты нас подставил на деньги. Поэтому будь любезен - плати ты нам!
по характеру вышеизложенного Вы можете догадаться, что мы столкнулись с этой ситуации не раз.
С радостью выплатим существенный бонус за качественно оказанную услуги, сверх оговоренной оплаты.
С уважением
Заявки фрилансеров
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