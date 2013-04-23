Добавлять посты извне Wodpress

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Задача: Необходимо создать работающую форму добавления сайта совместимую с Wordpress

Форма должна быть снаружи админ панели и не требовать авторизации. Должно быть вроде http://yourdomain.com/addwebsite

При сохранении формы в Wordpress должна быть добавлена статья «для утверждения».

WordPress
12 лет назад
greenzeal1
Давид 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров