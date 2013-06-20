Сверстать и интегрировать шаблоны в modX

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Завершен4 заявки156 просмотров

Есть дизайн сайта, файлы формата psd, Главная, страница товара, Контакты.

Необходимо сверстать и интегрировать с modX. Оплата вебмани.

MODX
12 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lirik-1
Кирилл 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$210
13 дней
Работа из простого проекта благодаря улучшениям в мелочах стала шедевром. Наверняка громко сказано, но коротко и емко. Кирилл довел работу до логического завершения, выполнил все необходимые правки и корректировки, с которыми пришлось столкнуться выполняя проект. Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую Александра!

Заявки фрилансеров

lirik-1
Кирилл 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад