Парсер автосайтов

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка169 просмотров

Здравствуйте!

1. Необходимо собрать объявления (без фото) о продаже подержанных автомобилей с автосайтов: бибика, drom и avito.

2. Собрать организации в категории Авто с подкатегориями. Необходимые поля (на примере http://maps.yandex.ru/org/1039796539/):

Название организации;

Категория (Категории);

Город (без индекса и улицы);

Адрес (улица с домом, корпусами и тд);

Телефон (если их 2 и больше берем первый);

Сайт (если его нет пустое поле);

Часы работы (у многих это поле есть);

Описание (описание организации. Бывает, есть кнопка "Еще информация" -

по ней тоже. Это просто скрыта часть теста.) Правда у них там

информация в таблице и если парсить просто текст может каша

получиться. Если возможно, то в это поле занести прямо вместе с тегами

table class="b-description__parameters" и до /table

Дальше идут отзывы - их уже не надо.

12 лет назад
mchuk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$400
10 дней
Как и ожидалось, проект был выполнен в полном объеме качественно и в сроки (с учетом праздников). Репутация есть репутация.
С Алексеем приятно работать. Всегда на связи, своевременная оплата, нормальная реакция на непредвиденные тех.трудности, которые часто бывают и несколько затягивают проект. Спасибо

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад