Парсер автосайтов

Здравствуйте!

1. Необходимо собрать объявления (без фото) о продаже подержанных автомобилей с автосайтов: бибика, drom и avito.

2. Собрать организации в категории Авто с подкатегориями. Необходимые поля (на примере http://maps.yandex.ru/org/1039796539/):

Название организации;

Категория (Категории);

Город (без индекса и улицы);

Адрес (улица с домом, корпусами и тд);

Телефон (если их 2 и больше берем первый);

Сайт (если его нет пустое поле);

Часы работы (у многих это поле есть);

Описание (описание организации. Бывает, есть кнопка "Еще информация" -

по ней тоже. Это просто скрыта часть теста.) Правда у них там

информация в таблице и если парсить просто текст может каша

получиться. Если возможно, то в это поле занести прямо вместе с тегами

table class="b-description__parameters" и до /table

Дальше идут отзывы - их уже не надо.