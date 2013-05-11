Добавление нового функционала, верстка страниц. Создание блоков: 1)Новости 2) В карточках товаров "С этим товаром берут" 3)Хиты продаж, Новинки, категории 4) Блок "баннер" со сменяющимеся картинками. Возможность прописывать из админ. системы мета-теги ...
Парсер автосайтов
Здравствуйте!
1. Необходимо собрать объявления (без фото) о продаже подержанных автомобилей с автосайтов: бибика, drom и avito.
2. Собрать организации в категории Авто с подкатегориями. Необходимые поля (на примере http://maps.yandex.ru/org/1039796539/):
Название организации;
Категория (Категории);
Город (без индекса и улицы);
Адрес (улица с домом, корпусами и тд);
Телефон (если их 2 и больше берем первый);
Сайт (если его нет пустое поле);
Часы работы (у многих это поле есть);
Описание (описание организации. Бывает, есть кнопка "Еще информация" -
по ней тоже. Это просто скрыта часть теста.) Правда у них там
информация в таблице и если парсить просто текст может каша
получиться. Если возможно, то в это поле занести прямо вместе с тегами
table class="b-description__parameters" и до /table
Дальше идут отзывы - их уже не надо.
Выбранный исполнитель
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