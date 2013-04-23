Отправка заявки с сайта на единую почту

На сайте big-nnshow.ru/ нужно реализовать отправки заявки с форм "Заказать звонок", "Оставьте заявку на подбор шоу", "Заказать шоу" и "Заказать услугу" на единую почту. Т.е при отправке заявки с сайта получаем всплывающе сообщение "спасибо за заявку вам перезвонят" и на единую почту письмо с:

Именем (обязательное поле)

Номером телефона (не обязательное поле)

Комментарий (заполнение в форме на сайте не обязательно).

Просьба оставлять сразу стоимость работы. Спасибо за внимание!