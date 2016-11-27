Илья, спасибо за отличную работу. Для меня было очень важно сделать все в обозначенные сроки, я очень благодарен вам за помощь и консультации по сопутствующим вопросам. Результат превзошел все ожидания не смотря на то, что у вас не было подобных проектов на мобильной платформе. Приложение работает без сбоев. Спасибо!)