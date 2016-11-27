vakarimas

Дмитрий Донской vakarimas

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сайт на Wix о готовых проектах - предварительный отбор

    Для предварительной оценки стоимости создания сайта проводится сбор заявок. Большая просьба уделить несколько минут на изучение и сообщить в заявке стоимость создания сайта на WIX. WIX - является обязательным условием, поэтому укажите ваш опыт о созданию сайтов ...

    WixФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 5 статей на тему использования средств коллективной работы Microsoft

    Нужно написать 5 статей на тему использования средств коллективной работы Microsoft Office 365.  Можно использовать любые источники.    1. Planner. Обзор возможностей (1000-2000 зн).   - зачем он нужен (таск-трекер).  мини система управления, когда в команде более 10 человек уже есть существенные преимущества. видно кто чем ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт по образцу

    Нужно сделать сайт по образцу [url=http://www.plans.ru/]www.plans.ru [/url]В основе должен быть опенсорс платформа интернет-магазина. Без покупки через сайт, просто размещение заказа. Обратите внимание на стркуру карточки товара, должн быть четыре вкладки со вложенными изображениями - Планы помещений - Фасады - Характеристики - Состав проекта Состав ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Пересылка SMS на веб-сервер мобильное приложение для андроид

    Нужно сделать мобильное приложение под Андроид, перехватывающее входящие СМС сообщения и отправляющее их на веб-сервер черeз http запрос. В приложении должна быть настройка, в которой указывается базовый URL. В параметрах нужно передавать: - from: от кого (номер отправителя) - ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • На видео наложить русские субтитры. Субтитров мало сделать надо быстро

    Оплата на карту сбребанка, альфабанка или яндек.деньги. На вебмани с задержкой на неделю. исходные видео по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=pAcy8oKUlG4 https://www.youtube.com/watch?v=puekot32BGQ https://www.youtube.com/watch?v=kzKKke_wsIY в заявке прикрепите образец измененных субтитров https://1drv.ms/i/s!AiYjR8mzs0yJr2Br_nhzKQsDPg1e Всем спасибо за заявки.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать форму заказа и подключить оплату яндекс-карты

    Сделать по образцу https://kidzania.ru/ru/tickets/ Форму выбора билета детский/взрослый дата Сформировать заказ, записать в базу, отправить письмо на емэил Перенаправить на форму приема оплаты яндекс-карты.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод кулинарных рецептов

    Нужно перевести с английского на русский кулинарные рецепты: Часть 1 http://www.bonappetit.com/recipe/broiled-salmon-with-scallions-and-sesame http://www.bonappetit.com/recipe/salmon-teriyaki http://www.bonappetit.com/recipe/salmon-with-potato-salad-and-horseradish-yogurt http://www.bonappetit.com/recipe/salmon-with-cucumber-yogurt-sauce-and-carrot-salad http://www.bonappetit.com/recipe/slow-roasted-salmon-with-cherry-tomatoes-and-couscous Часть 2 http://www.bonappetit.com/recipe/smoked-salmon-with-horseradish-cream http://www.bonappetit.com/recipe/spiced-salmon-kebabs http://www.bonappetit.com/recipe/miso-glazed-salmon-steaks http://www.bonappetit.com/recipe/roast-salmon-and-broccoli-with-chile-caper-vinaigrette http://www.bonappetit.com/recipe/toasted-freekeh-and-salmon-salad Часть 3 http://www.bonappetit.com/recipe/hot-smoked-salmon-tarragon-creme-fraiche http://www.bonappetit.com/recipe/broiled-salmon-steaks http://www.bonappetit.com/recipe/butter-basted-salmon-with-hazelnut-relish http://www.bonappetit.com/recipe/pan-roasted-salmon-with-fennel-salad http://www.bonappetit.com/recipe/smoked-salmon-7-layer-dip http://www.bonappetit.com/recipe/seared-salmon-with-winter-vegetables-and-kombu-broth http://www.bonappetit.com/recipe/pan-roasted-salmon-grapefruit-cabbage-slaw

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • PHP-модуль для получения информации из веб-сервиса 1С

    Нужен модуль PHP для организации обмена информацией с 1С 1С опубликовал веб-сервис с аутентификацией содержащий веб-методы возвращающие данные. Нужно подготовить на PHP обвязку отправляющие запросы к сервису и получающие ответы в приемлемом для дальнейшей обработке виде (в ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Убрать фон у 5-ти фотографий

    Нужно вырезать 5 фотографий, добавить яркости и контрастности, сделать продукцию привлекательной. Убрать в процессе некоторые дефекты, выровнить ракурс. результирующие фотографии должны быть в jpg на белом фоне, 1000х1000 с отступами от края 20-30px исходные фотки по ссылке https://1drv.ms/f/s!AsOM7tER8UsUjzz9i4zjQonYU7aq оплата на ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подготовить продающие тексты для объявлений на авито

    для магазина seafood-shop.ru нужно подготовить продающие тексты. Выделить преимущества, затронуть качество, добавить рекомендации по хранению. Оформить как нужно с заголовками и выделениями. Тексты должны быть структурированы в едином стиле. информацию брать с сайта. и по ссылке: https://1drv.ms/w/s!AsOM7tER8UsUhkHEvJxIfqLoX3lA приоритетность текстов: Красная икра Кета, горбуша, нерка. Крабы, креветки. Консервы Живые ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать систему начисления бонусных баллов

    на сайте магазина нудно реализовать возможность начисления бонусных балов при покупке. 2% от заказа для все покупателей 4% для группы "серебрянные" 5% для группы "золотые" 10% VIP - у покупателей должна быть возможность при оформлении заказа указать "использовать баллы для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Морепродукты. Подготовить материал для буклета и сайта.

    Требуется подготовка качественного материала для сайта и буклета. Тематика морепродукты, рыба, красная икра. Рекомендации по хранению и приготовлению, особенности и отличия видов продукции. и т.д. Желателен опыт в тематиках кулинарии, домашнего хозяйства, здорового образа жизни. сайт: seafood-shop.ru

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать главную страницу

    на сайте seafood-shop.ru нужно переделать главную страницу. 1. переделать шапку 2. переделать главное меню  - должно быть выпадающим  - должно оставаться на экране при скролинге  - должно быть расширенным (см. вложения) 3. установить большой банер на всю ширину 4. сделать промо-сетку   - два ...

    OpenCart
    Веб-программирование33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать дизайн главной страницы

    для сайта seafood-shop.ru Нужно доработать дизайн главной страницы. 1. отрисовать меню 2. отрисовать главный банер 3. сделать промо сетку 4. перерисовать иконки 5. отрисовать блок с отзывами (отзывы - только текст, имя) 6. отрисовать футер ================ цель с минимальными изменениями структуры качественно улучшить дизайн. во ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновить сайт на опенкарте

    Магазин на опенкарте версии 1.5.2.1 нужно обновить до 1.5.4 Есть доработанные модули и кое-какие правки которые не позволяют сделать это автоматически. Нужно со всем разобраться. Оплата будет частями 10% для начала. Если окажется что ошиблись в цене, то в ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
TechnoMag
Илья 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Пересылка SMS на веб-сервер мобильное приложение для андроид
Приятно было работать с Дмитрием: интересный проект, четкое описание ТЗ, своевременная оплата.
Илья, спасибо за отличную работу. Для меня было очень важно сделать все в обозначенные сроки, я очень благодарен вам за помощь и консультации по сопутствующим вопросам. Результат превзошел все ожидания не смотря на то, что у вас не было подобных проектов на мобильной платформе. Приложение работает без сбоев. Спасибо!)
Ответный отзыв
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Перевод кулинарных рецептов
Спасибо Дмитрий за интересный проект! Очень приятно сотрудничать! Рекомендую! Сотрудничаем дальше.....
Оксана, спасибо вам за оперативность и качество. Очень благодарен вам что вы учли все особенности и внесли нужные изменения исходя из специфики продукции. Сейчас планируется достаточно объемная работа по подготовке текстов для сайта, очень рассчитываю на ваше участие.
Ответный отзыв
richalex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Доработать дизайн главной страницы
Было очень интересно поработать над сайтом) Спасибо за проект и доверие)
Потрясающе! Сделано несколько вариантов, в результате был достигнут идеал.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$245
10 баллов
8 лет назад
Забрендировать тему WordPress
Большое спасибо за приятное сотрудничество. Дмитрий отличный заказчик: внимательный, ответственный. Буду рад дальнейшей работе.
все сделано
Ответный отзыв
axeniya1
Оксана 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Писать сообщения на форумах
Отличный заказчик. ТЗ сотсавлено точно, поставлены конкретные задачи. Своевременная оплата, постоянная связь. От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Сделано все очень хорошо. Чувствуется творческий подход. В темах на форумах писались "правильные" сообщения, ссылки на сайт давались исходя из контекста обсуждения. Весь отчет через гуглдок в реальном времени. Оксана профи в интернет-PR.
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