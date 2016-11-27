Для предварительной оценки стоимости создания сайта проводится сбор заявок. Большая просьба уделить несколько минут на изучение и сообщить в заявке стоимость создания сайта на WIX. WIX - является обязательным условием, поэтому укажите ваш опыт о созданию сайтов ...
Дмитрий Донской vakarimasvakarimas
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 5 статей на тему использования средств коллективной работы Microsoft Office 365. Можно использовать любые источники. 1. Planner. Обзор возможностей (1000-2000 зн). - зачем он нужен (таск-трекер). мини система управления, когда в команде более 10 человек уже есть существенные преимущества. видно кто чем ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать сайт по образцу [url=http://www.plans.ru/]www.plans.ru [/url]В основе должен быть опенсорс платформа интернет-магазина. Без покупки через сайт, просто размещение заказа. Обратите внимание на стркуру карточки товара, должн быть четыре вкладки со вложенными изображениями - Планы помещений - Фасады - Характеристики - Состав проекта Состав ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать мобильное приложение под Андроид, перехватывающее входящие СМС сообщения и отправляющее их на веб-сервер черeз http запрос. В приложении должна быть настройка, в которой указывается базовый URL. В параметрах нужно передавать: - from: от кого (номер отправителя) - ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Оплата на карту сбребанка, альфабанка или яндек.деньги. На вебмани с задержкой на неделю. исходные видео по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=pAcy8oKUlG4 https://www.youtube.com/watch?v=puekot32BGQ https://www.youtube.com/watch?v=kzKKke_wsIY в заявке прикрепите образец измененных субтитров https://1drv.ms/i/s!AiYjR8mzs0yJr2Br_nhzKQsDPg1e Всем спасибо за заявки.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать отзывы под роликами на youtube. 5 роликов, под каждым должно быть порядка 20 положительных отзывов от разных пользователей.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать по образцу https://kidzania.ru/ru/tickets/ Форму выбора билета детский/взрослый дата Сформировать заказ, записать в базу, отправить письмо на емэил Перенаправить на форму приема оплаты яндекс-карты.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести с английского на русский кулинарные рецепты: Часть 1 http://www.bonappetit.com/recipe/broiled-salmon-with-scallions-and-sesame http://www.bonappetit.com/recipe/salmon-teriyaki http://www.bonappetit.com/recipe/salmon-with-potato-salad-and-horseradish-yogurt http://www.bonappetit.com/recipe/salmon-with-cucumber-yogurt-sauce-and-carrot-salad http://www.bonappetit.com/recipe/slow-roasted-salmon-with-cherry-tomatoes-and-couscous Часть 2 http://www.bonappetit.com/recipe/smoked-salmon-with-horseradish-cream http://www.bonappetit.com/recipe/spiced-salmon-kebabs http://www.bonappetit.com/recipe/miso-glazed-salmon-steaks http://www.bonappetit.com/recipe/roast-salmon-and-broccoli-with-chile-caper-vinaigrette http://www.bonappetit.com/recipe/toasted-freekeh-and-salmon-salad Часть 3 http://www.bonappetit.com/recipe/hot-smoked-salmon-tarragon-creme-fraiche http://www.bonappetit.com/recipe/broiled-salmon-steaks http://www.bonappetit.com/recipe/butter-basted-salmon-with-hazelnut-relish http://www.bonappetit.com/recipe/pan-roasted-salmon-with-fennel-salad http://www.bonappetit.com/recipe/smoked-salmon-7-layer-dip http://www.bonappetit.com/recipe/seared-salmon-with-winter-vegetables-and-kombu-broth http://www.bonappetit.com/recipe/pan-roasted-salmon-grapefruit-cabbage-slawПереводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен модуль PHP для организации обмена информацией с 1С 1С опубликовал веб-сервис с аутентификацией содержащий веб-методы возвращающие данные. Нужно подготовить на PHP обвязку отправляющие запросы к сервису и получающие ответы в приемлемом для дальнейшей обработке виде (в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно вырезать 5 фотографий, добавить яркости и контрастности, сделать продукцию привлекательной. Убрать в процессе некоторые дефекты, выровнить ракурс. результирующие фотографии должны быть в jpg на белом фоне, 1000х1000 с отступами от края 20-30px исходные фотки по ссылке https://1drv.ms/f/s!AsOM7tER8UsUjzz9i4zjQonYU7aq оплата на ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
для магазина seafood-shop.ru нужно подготовить продающие тексты. Выделить преимущества, затронуть качество, добавить рекомендации по хранению. Оформить как нужно с заголовками и выделениями. Тексты должны быть структурированы в едином стиле. информацию брать с сайта. и по ссылке: https://1drv.ms/w/s!AsOM7tER8UsUhkHEvJxIfqLoX3lA приоритетность текстов: Красная икра Кета, горбуша, нерка. Крабы, креветки. Консервы Живые ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сделать страницу "наши магазины" с описанием каждого магазина и общей яндекс-картой подробности по почте.HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
на сайте магазина нудно реализовать возможность начисления бонусных балов при покупке. 2% от заказа для все покупателей 4% для группы "серебрянные" 5% для группы "золотые" 10% VIP - у покупателей должна быть возможность при оформлении заказа указать "использовать баллы для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется подготовка качественного материала для сайта и буклета. Тематика морепродукты, рыба, красная икра. Рекомендации по хранению и приготовлению, особенности и отличия видов продукции. и т.д. Желателен опыт в тематиках кулинарии, домашнего хозяйства, здорового образа жизни. сайт: seafood-shop.ruКопирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
на сайте seafood-shop.ru нужно переделать главную страницу. 1. переделать шапку 2. переделать главное меню - должно быть выпадающим - должно оставаться на экране при скролинге - должно быть расширенным (см. вложения) 3. установить большой банер на всю ширину 4. сделать промо-сетку - два ...Веб-программирование33 заявкиЗакрыт8 лет назад
для сайта seafood-shop.ru Нужно доработать дизайн главной страницы. 1. отрисовать меню 2. отрисовать главный банер 3. сделать промо сетку 4. перерисовать иконки 5. отрисовать блок с отзывами (отзывы - только текст, имя) 6. отрисовать футер ================ цель с минимальными изменениями структуры качественно улучшить дизайн. во ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайт нужно установить код как это делается описано по ссылке: https://docs.google.com/document/d/18vNzGOx4LlPSEfmHAQxJTgJbDizVVySZcIZTuNIHyC0/edit?usp=sharingВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Магазин на опенкарте версии 1.5.2.1 нужно обновить до 1.5.4 Есть доработанные модули и кое-какие правки которые не позволяют сделать это автоматически. Нужно со всем разобраться. Оплата будет частями 10% для начала. Если окажется что ошиблись в цене, то в ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть тема в WordPress: http://rttheme19.rtthemes.com Нужно ее забрендировать для сайта: http://stol.com.ru Во вложении примерный образец.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно проверить ссылки закупленные в автоматическом режиме в системе Seopult избавиться от "плохих" ключевиков ~75 ссылок ~ 2500Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад