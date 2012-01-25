Android Delphi developer
Языки программирования:
- Delphi
- Java
- Kotlin
- C++ (Qt, widgets)
Разработка для Android:
- Retrofit, SOAP, XML, SQLite, JSON, RESTful
- Google Maps, Google Places, PUSH
- CoordinatorLayout, ConstraintLayout
- DataBinding, MVVM
- GPS, Bluetooth, QR/Barcode (zbar lib)
- Glide, Room (Room Persistence Library)
- Kotlin Coroutines
- hilt
Базы данных:
- FireBird
- MS SQL Server
- MySQL
- SQLite
Технологии:
- COM
- Direct Show
Системы трекинга:
- JIRA
Системы контроля версий:
- Mercurial, Git
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Илья, спасибо за отличную работу. Для меня было очень важно сделать все в обозначенные сроки, я очень благодарен вам за помощь и консультации по сопутствующим вопросам. Результат превзошел все ожидания не смотря на то, что у вас не было подобных проектов на мобильной платформе. Приложение работает без сбоев. Спасибо!)
Ответный отзыв
Приятно было работать с Дмитрием: интересный проект, четкое описание ТЗ, своевременная оплата.
$50
10 баллов
12 лет назад
Доволен сотрудничеством с Ильей. Работу выполнил в заявленный срок, все замечания устранил оперативно без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Евгением. Аккуратно и доходчиво написано техническое задание. Своевременно оплачивает работу.
$10
10 баллов
12 лет назад
С заданием справился. Гуд.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Интересный заказ. своевременная оплата.
$30
10 баллов
12 лет назад
Рад был сотрудничать, быстро все сделано, работает как надо. Спасибо!
Ответный отзыв
Доволен работой с Сергеем. Четко объясняет суть задачи, быстро и своевременно оплачивает за выполненную работу. Приятен в общении.
$12
10 баллов
13 лет назад
Быстро, качественно. Код с хорошими комментариями, то что и хотелось получить.
Ответный отзыв
Рекомендую Евгения как добросовестного заказчика, с которым можно договориться.
Прикладное ПО
2 отзыва
от $50
от 2 дней
#86
Мобильные приложения
1 отзыв
$20/час
от $100от 7 дней
#60