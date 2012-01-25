TechnoMag

Илья TechnoMag

 
41 годУкраина/Запорожье
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Android Delphi developer

Языки программирования:

- Delphi

- Java

- Kotlin

- C++ (Qt, widgets)

Разработка для Android:

- Retrofit, SOAP, XML, SQLite, JSON, RESTful

- Google Maps, Google Places, PUSH

- CoordinatorLayout, ConstraintLayout

- DataBinding, MVVM

- GPS, Bluetooth, QR/Barcode (zbar lib)

- Glide, Room (Room Persistence Library)

- Kotlin Coroutines

- hilt

Базы данных:

- FireBird

- MS SQL Server

- MySQL

- SQLite

Технологии:

- COM

- Direct Show

Системы трекинга:

- JIRA

Системы контроля версий:

- Mercurial, Git

MySQLAndroidDelphiSQLite
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
vakarimas
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Пересылка SMS на веб-сервер мобильное приложение для андроид
Илья, спасибо за отличную работу. Для меня было очень важно сделать все в обозначенные сроки, я очень благодарен вам за помощь и консультации по сопутствующим вопросам. Результат превзошел все ожидания не смотря на то, что у вас не было подобных проектов на мобильной платформе. Приложение работает без сбоев. Спасибо!)
Приятно было работать с Дмитрием: интересный проект, четкое описание ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
FastJoe
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Учет клиентов клиники
Доволен сотрудничеством с Ильей. Работу выполнил в заявленный срок, все замечания устранил оперативно без лишних вопросов.
Доволен сотрудничеством с Евгением. Аккуратно и доходчиво написано техническое задание. Своевременно оплачивает работу.
Ответный отзыв
VasyaGonzo
Василий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
PHP, Java код перевести в Delphi
С заданием справился. Гуд.
Доволен сотрудничеством. Интересный заказ. своевременная оплата.
Ответный отзыв
acumc
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Создание парсера-поисковика по Exel
Рад был сотрудничать, быстро все сделано, работает как надо. Спасибо!
Доволен работой с Сергеем. Четко объясняет суть задачи, быстро и своевременно оплачивает за выполненную работу. Приятен в общении.
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asperin
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
На C# , написать консольное приложение
Быстро, качественно. Код с хорошими комментариями, то что и хотелось получить.
Рекомендую Евгения как добросовестного заказчика, с которым можно договориться.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
от $50
от 2 дней
#86
Мобильные приложения
1 отзыв
$20/час
от $100от 7 дней
#60