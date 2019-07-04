Сделать сайт по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок255 просмотров

Нужно сделать сайт по образцу www.plans.ru

В основе должен быть опенсорс платформа интернет-магазина.

Без покупки через сайт, просто размещение заказа.

Обратите внимание на стркуру карточки товара, должн быть четыре вкладки со вложенными изображениями

- Планы помещений

- Фасады

- Характеристики

- Состав проекта

Состав проекта должен редактироваться через админку.

6 лет назад
vakarimas
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров