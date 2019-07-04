Доработка сайта на opencart

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Задачи: 

- повышение юзабилити, логистики сайта 

- перевод англ версии на русский, обновить карту сайта и меню 

- seo-оптимизация осн страниц, шаблон для каталога 

- регистрация, личный кабинет, история заказов 

- запуск программы лояльности (кэшбек 10% на внутренний счет) 

- интеграция с мойсклад 

- интеграция с boxberry 

- промо-коды для проведения спец акций 

- товарные остатки во всех точках продаж 

- редизайн каталога, страницы товара 

- быстрый просмотр каталога 

- шаблоны email-уведомлений, подключить сервис рассылок сразу на сайт 

- обратный звонок (собираем номера) 

- подписка на уведомления в браузере 

- доставка с примеркой, доставка в пункт самовывоза boxberry (вариант дешевле для регионов), самовывоз из магазина (мск) 

- оплата после примерки наличными или картой (на сайте только карта онлайн) 

- бесплатная доставка от 15т.р. 

- упрощенная процедура возврата 

- оплата worldwide 

- оплата apple pay 

- личный кабинет 

Так же задачи во вложеном файле 

Баннер для сайта готов.  

Размерную матрицу делает наш дизайнер  

Сайт на opencart 4.0 перенести на более удобную версию 

Opencart
6 лет назад
alexeevruslan
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров