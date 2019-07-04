http://kumdang-2.kz Сайт-магазин сей час на Joomla. Требуется перенести сайт OpenCart шаблон предложите сами что бы обеспечивалось: 0. Версию OpenCart самую стабильную и имеющую больше бесплатных модулей и плагинов. ...
Доработка сайта на opencart
Задачи:
- повышение юзабилити, логистики сайта
- перевод англ версии на русский, обновить карту сайта и меню
- seo-оптимизация осн страниц, шаблон для каталога
- регистрация, личный кабинет, история заказов
- запуск программы лояльности (кэшбек 10% на внутренний счет)
- интеграция с мойсклад
- интеграция с boxberry
- промо-коды для проведения спец акций
- товарные остатки во всех точках продаж
- редизайн каталога, страницы товара
- быстрый просмотр каталога
- шаблоны email-уведомлений, подключить сервис рассылок сразу на сайт
- обратный звонок (собираем номера)
- подписка на уведомления в браузере
- доставка с примеркой, доставка в пункт самовывоза boxberry (вариант дешевле для регионов), самовывоз из магазина (мск)
- оплата после примерки наличными или картой (на сайте только карта онлайн)
- бесплатная доставка от 15т.р.
- упрощенная процедура возврата
- оплата worldwide
- оплата apple pay
- личный кабинет
Так же задачи во вложеном файле
Баннер для сайта готов.
Размерную матрицу делает наш дизайнер
Сайт на opencart 4.0 перенести на более удобную версию
Заявки фрилансеров
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