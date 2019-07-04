1) У меня есть интернет магазин на wordpress + Woocommerce. 2) Есть бесплатный скрипт от Shiptor (дам ссылку) который заменяет родную корзину и страницу оформления заказа. Задача: Интегрировать мой интернет магазин с ...
Создать сайт
Нужно создать сайт интернет-магазина страйкбольных товаров и снаряжения. Срок выполнения – 1 месяц
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