Доработка магазина opencart 3.0

Необходимо доработать/устранить некоторые моменты в уже, по сути, готовом магазине на OpenCart 3.0.2.0

По большей части убрать некоторые не нужные блоки, настроить купленный модуль корзины, подправить текст в необходимых местах, убрать/добавить некоторые ссылки в мобильной версии сайта. Просьба указывать сразу логин в телеграмм для быстрой связи. Туда скину ТЗ по пунктам которые уже составил. + заодно провести диагностику на корректную работу всех функций и его отображения в обычной и мобильной версии.