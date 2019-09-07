Интернет магазин одежды

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Завершен1 заявка232 просмотра

Здравствуйте! Нужно разработать интернет магазин одежды, на word press. Макеты кинула на почту, посмотрите, пожалуйста, и оцените. 

Спасибо)

WordPress
6 лет назад
analarina
29 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$700
32 дня
Спасибо! Все как всегда супер. Коммуникация, постоянная связь, оперативность!
Все хорошо, своевременная оплата, четкие задачи, рад долгосрочному сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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