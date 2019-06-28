Создать тему для Woocommerce

Имеется адаптивная верстка по БЭМ и интернет-магазин на Wordpress c установленным и настроенным Woocommerce (с личным кабинетом клиента). Требуется создать тему для движка и WC на основе верстки.

ТЗ вытекает из самой верстки (ее покажу в переписке кандидату), из сложных и нестандартных вещей: фильтры, сортировка и подгрузка каталога на Ajax, определение и выбор региона пользователя (от него зависят методы доставки), одна страница оформления заказа/корзины вместо двух стандартных. Можно использовать платные плагины, но желательно не много, чтобы не грузить сайт.

Из плагинов на сайте: WooCommerce Shiptor (доставка) и интернет-эквайринг от Тинькофф.

Если найдется гуру WP и WC, который вникнет в проект, займется им вплотную (чтобы сделать оперативно), настроив админку для удобной работы (меню, инфоблоки, баннеры), даст советы по оптимизации движка, поправит баги верстки (если будут) и т.д. я буду очень благодарен (+ 25%).

Доработки по сайту обязательно появятся и позже, поэтому буду рад найти ответственного исполнителя для последующего сотрудничества.

Пожалуйста, не отвечайте своими шаблонными сообщениями – я хочу понимать, что Вы понимаете сложность и сроки предложенного проекта и готовы взяться за него. Спасибо за понимание.