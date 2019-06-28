Правки на ОпенКарт 3

http://1506697.salontat.web.hosting-test.net/

1. http://prntscr.com/o8y8hb - на странице Корзины стоит модуль Simpla. В шаблоне выведено просто текстом:

"Цена доставки: Согласно тарифам Новой Почты". Нужно прикрутить способы доставки в этот рядок, чтобы при сумме заказа более 400 грн. надпись "Согласно тарифам Новой Почты" заменялась на "Бесплатно". Значение порога на бесплатную доставку должно редактироваться в админке в бесплатной доставке.

2. На странице категории товаров есть OC Filter. При выборе любой опции ее значение добавляется в хлебные крошки и заголовок. Нужно исправить, чтобы заголовок и последняя ссылка в хлебных крошках оставалась в виде названия категории, без добавлений. Красным выделено, что оставить: http://prntscr.com/o8ybyz

3. Страница Контакты. В моб контактах поменять местами блоки. Сначала Наш адрес, потом форма обратной связи, потом карта. Через джаваскрипт.