Opencart 2.3 добавить новые поля в модуль Import Export Tools

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Завершен2 заявки218 просмотров

Opencart 2.3 + шаблон Techstore (http://tech-store.octemplates.net)

В данном шаблоне есть возможность добавить Доп. Вкладку в карточку товара через админку

Мне необходимо чтобы была возможность экспорта и импорта данной вкладки через модуль Export/Import Tool (V3.20) 

В базе данных информация о данной вкладке находиться в таблице oc_oct_product_extra_tabs

Нужно чтобы в модуле Export/import tools добавлялся новый лист где будут поля:

product_id; название вкладки(id названия вкладки); описание вкладки (текст внутри вкладки)

Пример:

product_id         ﻿extra_tab_id        ﻿text

73 ﻿ ﻿                ﻿1 ﻿               ﻿ ﻿ Инструкция

74 ﻿ ﻿                ﻿1 ﻿               ﻿ ﻿ Инструкция

Opencart
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
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Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад

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