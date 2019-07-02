Opencart 2.3 добавить новые поля в модуль Import Export Tools

Opencart 2.3 + шаблон Techstore (http://tech-store.octemplates.net)

В данном шаблоне есть возможность добавить Доп. Вкладку в карточку товара через админку

Мне необходимо чтобы была возможность экспорта и импорта данной вкладки через модуль Export/Import Tool (V3.20)

В базе данных информация о данной вкладке находиться в таблице oc_oct_product_extra_tabs

Нужно чтобы в модуле Export/import tools добавлялся новый лист где будут поля:

product_id; название вкладки(id названия вкладки); описание вкладки (текст внутри вкладки)

Пример:

product_id ﻿extra_tab_id ﻿text

73 ﻿ ﻿ ﻿1 ﻿ ﻿ ﻿ Инструкция

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