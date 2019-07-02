Имеется сайт dasha.inspire.kz на смарти. 1. Карточка товара. В селекте размера/цвета все также нельзя нажать на стрелочку, она неактивна. https://clip2net.com/s/42jx25y 2. Избранное. В списке избранного у последнего товара всегда нет ...
Opencart 2.3 добавить новые поля в модуль Import Export Tools
Opencart 2.3 + шаблон Techstore (http://tech-store.octemplates.net)
В данном шаблоне есть возможность добавить Доп. Вкладку в карточку товара через админку
Мне необходимо чтобы была возможность экспорта и импорта данной вкладки через модуль Export/Import Tool (V3.20)
В базе данных информация о данной вкладке находиться в таблице oc_oct_product_extra_tabs
Нужно чтобы в модуле Export/import tools добавлялся новый лист где будут поля:
product_id; название вкладки(id названия вкладки); описание вкладки (текст внутри вкладки)
Пример:
product_id extra_tab_id text
73 1 Инструкция
74 1 Инструкция
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