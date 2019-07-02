Пару правок на woocommerce

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Завершен1 заявка125 просмотров

http://1472054.salontat.web.hosting-test.net/my-account/

admin1

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На сайте woocommerce есть dashboard, где на против каждого заказа есть 3 точки для открытия блока деталей заказа. В нем есть возможность добавлять документы к каждому заказу.

1. Нужно при добавлении документов убрать кнопку safe, чтобы документы загружались без нее, автоматически при выборе.

2. При клике а иконку корзины, для удаления документа, поправить, чтобы вспомагательное окно деталей заказа не закрывалось, а удаление происходило моментально сразу.

WooCommerce
6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Правки внесены. Получилось быстро. Очень доволен. Рекомендую.
Опять поработали на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
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