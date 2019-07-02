Пару правок на woocommerce

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admin1

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На сайте woocommerce есть dashboard, где на против каждого заказа есть 3 точки для открытия блока деталей заказа. В нем есть возможность добавлять документы к каждому заказу.

1. Нужно при добавлении документов убрать кнопку safe, чтобы документы загружались без нее, автоматически при выборе.

2. При клике а иконку корзины, для удаления документа, поправить, чтобы вспомагательное окно деталей заказа не закрывалось, а удаление происходило моментально сразу.