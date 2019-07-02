Привести в порядок оформление заказа. Сейчас сайт как витрина, заказать не возможно. Нужно прикрутить какой то модуль и адаптировать под нас. Подробнее в ЛС.
Пару правок на woocommerce
http://1472054.salontat.web.hosting-test.net/my-account/
admin1
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На сайте woocommerce есть dashboard, где на против каждого заказа есть 3 точки для открытия блока деталей заказа. В нем есть возможность добавлять документы к каждому заказу.
1. Нужно при добавлении документов убрать кнопку safe, чтобы документы загружались без нее, автоматически при выборе.
2. При клике а иконку корзины, для удаления документа, поправить, чтобы вспомагательное окно деталей заказа не закрывалось, а удаление происходило моментально сразу.
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