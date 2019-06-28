ASP.Net Сделать страницу в интернет магазине

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Закрыт3 заявки159 просмотров

У нас есть интернет магазин на английском, написанный на ASP.Net 4.5. Необходимо добавить страницу редактирования основных свойств товаров: название, артикул и цену прямо в gridview. 

ASP.NET
6 лет назад
hot_dok
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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