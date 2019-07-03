Устранить дефекты в интернет-магазине PHP (Symfony)

Необходимо пофиксить пару проблем в работе магазина:

- если набрать несколько едениц товара в корзину и потом один или несколько удалить, то сумма остается такая же, как и была за все еденицы, которые были до этого.

- При выборе доставки через сервис Новой Почты, не выбираются города и отделения.

Ссылка на магазин: http://obrana.com.ua