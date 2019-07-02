Доработка сайта на Битрексе

Необходимо взять в работу следующие задачи на сайтах rclub137.ru и st-mix.ru :

1. Перенос корзины покупателя и оформления заказа (самописный из шаблона) на функционал лицензии малый бизнес (возможность корректировки заказа до момента оплаты) - там скриптом это можно сделать2. Перенос эквайринга сбербанка из самописного модуля на функционал лицензии малый бизнес - на маркетплейсе есть готовый модуль. Необходимо настроить фискализацию.3. Перенос функционала облачной кассы "Атол Онлайн" из самописного модуля на функционал лицензии малый бизнес - есть готовый модуль на маркетплейсе4. Настроить memcache на битриксе5. Автоматическая генерация тегов из tovarname приходящего по API

Пишите свои цены и сроки. Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

Оплата: Яндекс.Деньги, WebMoney, Paypal, перевод на карту Сбербанка.Заранее спасибо.