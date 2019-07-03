Настройка доставки по API

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Добрый день, нужно настроить способ доставки IML в корзине для Ocstore 2,3 который бы выводился только для региона Москва и при его выборе появлялось бы поле выбора ПВЗ, так как реализовано на сайте www.dewal.ru для способа доставки IML. На сайте установлен модуль Simple.

ocStore
6 лет назад
guest_15271663961346
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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