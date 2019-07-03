Добрый день, нужно настроить способ доставки IML в корзине для Ocstore 2,3 который бы выводился только для региона Москва и при его выборе появлялось бы поле выбора ПВЗ, так как реализовано на сайте www.dewal.ru для ...
Настроить плагин, настроить корректную передачу полей по апи...
Здравствуйте!
Есть проект на вебасист, настроена интеграция с апи.
Нужно сделать моменты:
- оформление заказа порядок полей поменять (пример buka.ru [email protected] WT0jrp ) поля взять 1 в 1
- автоподгрузку данных при оформлении поставить плагин https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/avtocomplete/ (уже куплен)
- в b2cpl не передается поле адрес (после подключения полей сделать чтобы они передавались корректно)
- когда человек залогинен (например [email protected] ltymub111 ) скидка передается в b2cpl только при жесткой перезагрузке страницы спасибо
- при выборе оплаты ТИНЬКОФФ чтобы сразу перекидывало на стр ввода данных карты (сейчас кнопкой)
- после оплаты ТИНЬКОФФ статус заказа не меняется на оплачено (возможно это исправится со сменой настроек на стороне тинькоф, ждем)
- http://davidyoung.ru/signup/ пропали поля ввода
- при просчете скидки используется алгоритм баллов, которые зависят от кол-ва выкупленных товаров из заказа (%) нужно получать эти данные из b2cpl (сказали что Функция (POST) ORDER_STATUS
- очень медленно работает
Заявки фрилансеров
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