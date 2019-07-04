Интернет-магазин Bitrix, верстка, программирование.

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Закрыт17 заявок176 просмотров

Периодически требуются разные работы с сайтом (интернет-магазин Bitrix) – верстка, программирование, правка кода и пр.  

Нужен специалист, который будет этим заниматься.

6 лет назад
Pavelob
Павел 
60 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров