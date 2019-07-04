Opencart (ocStore) фильтр товаров + сео посадочные под результаты

Пересмотрел уже кучу фильтров, все вменяемые продающиеся модули - не подходит ни один из них

В основном там какие то "космические технологии". И ни один из вменяемых фильтр не работает с мультимагазом

Нужно

- фильтр работающий на атрибутах Автоматически - т.е. автоматически подтигивающий атрибуты из товаров, в том числе и новых

- возможность создавать ДЛЯ КАЖДОГО из магазинов в мультимагазине СВОИ посадочные СЕО страницы со СВОИМИ метатегами и контентом

- возможность выводить ссылки на эти сео страницы в сайтмап, на страницы категорий, на страницы таких же сео страниц в виде тегов

простой фильтр без "космоса"

Хотя можно взять за основу уже какой то готовый просто модуль и допилить

более детальные пожелания в личку отправлю

но основной функционал описан выше + все что минимально необходимо для фильтра - называйте цену